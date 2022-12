ଅମରାବତୀ: ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିଲାନି ସ୍ତ୍ରୀ । ନୃଶଂସ ପାଲଟିଲା ସ୍ବାମୀ । ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ହାତଗୋଡ (Husband Broke his Wife's Hand and Leg Because She Could not Conceive Child)। ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟିକୋଣ୍ଡାରୁ । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଟ୍ଟିକୋଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପରିବାରଲୋକେ ।

ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୋଲି ଗ୍ରାମର ଜଣ ଯୁବତୀ ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଡନ୍ ମଣ୍ଡଳର ଚାନୁଗୁଣ୍ଡଲା ଗାଁର ରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ନାନାପ୍ରାକର ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଖଥିଲେ । ପୀଡିତାଜଣକ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ବାମୀ ମିଶି ଅନେକ ସମୟରେ ମାରପିଟ କରୁଥିଲେ ।

ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ଯ୍ୟାତାନ ଦେଇଥିଲେ ରାମ । ମାରପିଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ବାହୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅଟୋରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପଟ୍ଟିକୋଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲରେ(Pattikonda Government Hospital) ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁର୍ନୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ