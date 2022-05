ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୭୫ତମ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଭା (World Health Assembly)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ । ସେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ WHO ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ବାର୍ଷିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ(WHO)ର ଏହି ସଭା ମେ ୨୨ ତାରିଖରୁ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସଭା ୨ଟି କମିଟି ଦ୍ବାରା ଚାଲିଥାଏ । ଗୋଟିଏ କମିଟି ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କମିଟି ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ ସମେତ ୧୯୪ ଦେଶର ମତାମତ ଲୋଡିଥାଏ ଏହି କମିଟି ।

ଚଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜେରୁଜେଲମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ସିରିଆ ଗୋଲାନ(east Jerusalem and in the occupied Syrian Golan )ସମେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ WHO ବଜେଟ, ଯୌନ ଶୋଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।