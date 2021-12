ଚଣ୍ଡିଗଡ: ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ କମିଲା ବୟସ ସୀମା (lowering of the legal age for consumption of liquor)। ଏଣିକି ୨୫ ନୁହେଁ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଇପାରିବେ ମଦ । ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର (Haryana government) । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ଆଇନ(Excise Act)ର ସଂଶୋଧନ କରି ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବୟସ ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । କେବଳ ମଦ ପାନ ନୁହଁ ବରଂ ମଦ କିଣିବା ଓ ବିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଅବକାରୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ୨୦୨୧ ପାରିତ ହୋଇଛି । ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମାକୁ ୨୧ ବର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯାଇଛି ବୋଲି ହରିୟାଣାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ମତ ରଖିଥିଲେ ।

ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି । ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ନେଇ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଅବକାରୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଲ ଗତକାଲି ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି।