ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଳପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ବିଶ୍ବର ଦୀର୍ଘତମ ରିଭର କ୍ରୁଜ ଯାତ୍ରା(World Longest Luxury River Cruise) ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀ ଠାରୁ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ୪୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିବ(World Longest River Cruise of 4 Thousand km to Set Sail From Varanasi) । ଯାହା ୫ଟି ରାଜ୍ୟ, ୨ଟି ଦେଶ ଏବଂ ୨ଟି ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ।

ଏମିତି ରହିବ ରିଭର କ୍ରୁଜ ଯାତ୍ରା

ବିଶ୍ବର ଏହି ଦୀର୍ଘତମ ରିଭର କ୍ରୁଜ ଯାତ୍ରା ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ଏହି ୫୦ ଦିବସୀୟ କ୍ରୁଜ୍‌ଯାତ୍ରା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥର ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦା ସନଓ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବର ଏହା ଦୀର୍ଘତମ ଜଳଯାତ୍ରା ହେବ । ଏହା ଗଙ୍ଗା ବିଳାସ କ୍ରୁଜ ବାରଣାସୀରୁ ଦିବ୍ରୁଗଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ । ୫୦ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାରେ ୨୭ ନଦୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି ୫୦ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଦେଇ ଏହି କ୍ରୁଜ୍‌ ଯିବ । ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଳପଥ ଦେଇ କ୍ରୁଜ୍‌ ଯାତ୍ରା କରିବ ।"

ଇନ୍‌ଲାଣ୍ଡ ଓ୍ବାଟରଓ୍ବେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ (IWAI), ଅନ୍ତରା ଲଗ୍‌ଜୁରୀ ରିଭର୍‌ କ୍ରୁଜ୍‌ ଏବଂ ଜେ.ଏମ୍‌. ବକ୍ସି ରିଭର୍‌ କ୍ରୁଜ୍‌ ମିଳିତ ଭାବେ ପବ୍ଲିକ-ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ପାର୍ଟନରଶିପ୍‌ (PPP) ମଡେଲ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରୁଜ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । କ୍ରୁଜ୍‌ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଦେଶରେ ଜଳପଥର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।