ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତର ଅଲମୋରା(Almora) ନିକଟରେ ରହିଛି ଚିତାଇ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର (Chitai Golu Devta Temple) । ଚିତାଇ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ । ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି । ଚିତାଇ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା (temple is known as the god of justice) ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ।

ତେବେ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଯେ, ଗୋଲୁ ଦେବତା ଭୈରବଙ୍କର ଏକ ରୂପ । ଗୋଲୁ ଦେବତାର ଅବତାରରେ ଏଠାରେ ଶିବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ତେବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆସି ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଗୋଲୁ ଦେବତା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଦାଲତରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନ୍ୟାଇ ପାଇଥାନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଲେଖି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତ କୋର୍ଟ ଫି ସହିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଲେଖି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି । ପରେ ପଣ୍ତିତ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ପଢି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି । ପରେ ଭକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ବାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚାନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।