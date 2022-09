ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଗରମ ଚା’ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ପଡି ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ( Girl Dies After Falling in to Hot Tea Pot । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଧୁଲେ ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧଖେଡା ତାଲୁକର ଚାଉଗାଁରେ(Chaugaon in Shindkheda taluk of Dhule district) । ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବୟସ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ମଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଏକ କପଡାରେ ତିଆରି ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିଲା, ପାଖରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କେହି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗରମ ଚା ରଖିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ଚା’ ପାତ୍ରରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଧୁଲେ ସ୍ଥିତ ଭାଉସାହେବ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଉପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଏନେଇ ସିନ୍ଧେଖେଡା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ମୃତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ । ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଝିଅକୁ ମନେପକାଇ ମାଆ ଓ ବାପା ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Shocking Incident: ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ପରିବାର, ୨ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ ବୃଦ୍ଧା

ନିକଟରେ କେରଳରୁ ଏହି ପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ପଡି ଏକ ବର୍ଷ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କେରଳର ଚେମ୍ବିଲାବୁ ବାଲାରକୋଟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପିଲାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଏକ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ପଡିଯାଇଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଖୋଜିବା ପରେ ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।