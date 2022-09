ଶ୍ରୀନଗର: ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଆଜି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି (Ghulam Nabi Azad likely to announce his new party)। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିବାର ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ପରେ ଆଜି ସେ ନିଜ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଓ ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜାଦ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏଥିରେ ସେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦଳର ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ (new political party of Ghulam Nabi Azad)। କଂଗ୍ରେସ ସହ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବା ପରେ କୌଣସି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜେ ଏକ ନୂତନ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ଆସୁଥିବା କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସହ କାଶ୍ମୀର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହି ସାରିଛନ୍ତି ଆଜାଦ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଇସ୍ତଫା ପରେ ସେ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦଳ କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଦଳର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାପଡିବା ପରି ରଖାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆଜାଦ । ଆଜି ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ଜମ୍ମୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଆଜାଦଙ୍କର ଏହାଥିଲା ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବୋଧନ । ତାଙ୍କୁ ଘାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ପରୋକ୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ବିଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଝାଳରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଆଜାଦ (Ghulam Nabi Azad) କହିଥିଲେ ।

ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢିବା ସହ ଆସନ୍ତା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଜାଦ । ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଦଳର ନାମ ଓ ବିଚାରଧାରା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ