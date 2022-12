ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡକରୀ(Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari ) । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ୩ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ( Nitin Gadkari will inaugurate Commerce Conference in Aurangabad today) ।

ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଆଗାମୀ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ(India's march towards USD 5 trillion economy by 2024) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକାରୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ(ICA)ର ୭୩ ତମ ସର୍ବ-ଭାରତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ(73rd All-India Conference of the Indian Commerce Association) । ଏହି ୩ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ସହରର ଡ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ମରାଠୱାଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏନେଇ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡ ପ୍ରମୋଦ ୟୋଲେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୁଳପତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, " ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 1500 ପ୍ରତିନିଧୀ ଯୋଗ ଦେବେ । ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଆଗାମୀ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଏହାସହ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ବାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ