ଜୟପୁର: ଭାରତ ଅଧକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମ ଜି-20 ଶେରପା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରର ଦୁର୍ବାର ହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ । ଡିସେମ୍ବର 7ଯାଏ ଏହା 4ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜି-20 ଶେରପା ଅମିତାଭ କାନ୍ତ ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଜି-20 ବୈଠକ ଗୁ଼ଡିକରେ କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭାରତର ଜି-20 ଶେରପା ଭାବେ ଅମିତାଭ କାନ୍ତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ରାଜସ୍ଥାନ ଅତିଥେୟତା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବୈଭବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ପରିଚିତ । 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଜି-20 ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏକ ସଙ୍କେତ ।'' ଅମିତାଭ କାନ୍ତ ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ସଚିବ ଅଜୟ ଭାଇ ସେଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରି ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁଜ ବିକାଶ ଏବଂ ଜୀବନ, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା, SDG ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ ଅଲୋଚନା କରିବେ ।

ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ ଜଗ ମଣ୍ଡି ପ୍ରାସାଦରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ କରିବେ । ଯେଉଁଠାରେ 'ରାଜସ୍ଥାନର ରଙ୍ଗ' (Colors of Rajasthan) ଉପରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶେରପା ବୈଠକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଦୟପୁର ସିଟି ପ୍ୟାଲେସର ମନକ ଚୌକ୍ ଠାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କଳା ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

G-20 ସମ୍ମିଳନୀ କଣ...

ଜି -20 ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ବର 20 ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକଶିତ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ସରକାରୀ ଫୋରମ । 19ଟି ଦେଶ ଓ ଗୋଟିଏ ଇୟୁ ରହିଛି । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜି -20 ସମ୍ମିଳନୀ “ଆର୍ଥିକ ବଜାର ଏବଂ ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଭାରତ ଜି -20 ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି "ବସୁଧୈବ କୁଟିମ୍ବକଂ’ । ଚଳିତ ଥରର ଅନୁଚିନ୍ତା (ଥିମ) ରଖାଯାଇଛି ଏକ ବିଶ୍ବ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ (one earth, one family, one future) । ଭାରତ 32ଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ 200 ରୁ ଅଧିକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବ ।

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆଠୁ ଭାରତ ଜି-20 ସଭାପତିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତଥା ୨୦୨୩ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ବ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ । ଜି-୨୦ର ସଭାପତିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଦେଶର ୩୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୨୦୦ଟି ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିବ । ଭାରତ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ । ଯାହାକି ଏକ ବୃହତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାବେଶ ହେବ । ଏହାପରେ ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ଜି-୨୦ର ସଭାପତିତ୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ । ଭାରତ ସଭାପତିତ୍ବ ବେଳେ କିପରି ବିଶ୍ବ ଶାନ୍ତି, ପାଣିପାଗ ସମସ୍ୟା ଆଦି ସହିତ ଡିଲ୍‌ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ବ ନଜର ରଖିଛି । 2023ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜି-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।