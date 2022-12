ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଟୱାର୍କ ( Fake marks card network ) ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସାୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି (Business of fake marks cards without writing the exam) । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ CCB ଏକ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବେଆଇନ ନେଟୱାର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଚଢାଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା । ସିସିବି ପୋଲିସ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ବରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଚାରିଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଭଳି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି VSS ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲା । ଏଥିରେ କିଶୋର, ଶାରଦା, ଶିଳ୍ପା, ରାଜନ୍ନା କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ନାମିଦାମି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, ସିକ୍କିମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଥିଲା, ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଭଳି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ । ନିକଟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରକୁ କିଛି ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଫଟୋ କପି ପଠାଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରି ଛାତ୍ର ଜଣକ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।