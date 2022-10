ଚଣ୍ଡିଗଡ: ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁଦାସପୁରରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି (encounter between police and a gangster in punjab)। ଗୁରୁଦାସପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଟଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଚର ଜାରି ରହିଛି । କିଛି ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ବାଣ୍ଟେଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ପୋଲିସ କର୍ଡନ କରି ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ।

ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେଓ୍ବଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ (encounter between police and a gangster in punjab) । ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ମୁସେଓ୍ବାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଟର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଜାରି ରହିଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ମୃତାହତ ନେଇ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ