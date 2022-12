ପାଟନା: ପ୍ରେମ.... ଏହା ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି । ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭବ । ପ୍ରେମରେ ନାଁ ଥାଏ କୌଣସି ସୀମା ନାଁ ଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ(Love knows No Bounds, Crosses all Barriers) । ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ସାରା ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ପ୍ରେମ ଦେଖନି ଜାତି ଗୋତ୍ର କି ବୟସ । ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହୃଦୟ ଅଜଣା ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବସେ । ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଡଚ୍‌ ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ।। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସାତଦରିଆ ପାରକରି ଭାରତ ଆସିଲେ ପ୍ରେମିକା । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଡଚ ଝିଅ(Dutch Girl Marries Bihari Boy as per Hindu Traditions) ।

ପଢା ସମୟରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ

ଖବରଅନୁସାରେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଝିଅ ମାଏରା(Myra from Netherlands) ଏବଂ ବିହାର ଯୁବକ ଆଦିଙ୍କ(Adi From Bhihar) ଭିତରେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆଦି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ( Adi Moved to Australia in 2015 to Pursue his Higher Studies) । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକାଠି ରହିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ କିଛି ବର୍ଷପରେ ମାଏରା ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆଦି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ରାଜି କରାଇ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉଭୟେ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଭୀର ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଉଭୟେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇ ରାଜି କରାଇଥିଲେ । ମାଏରା ନିଜ ପରିବାର ସହ ବିବାହ ପହଞ୍ଚି ଆଦିକୁ ସାତଜନ୍ମର ସାଥି କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନିତୀ ଅନୁସାରେ ଉଭୟେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ(They Both Got Married in Accordance with Hindu Traditions) ।

ତେବେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜକୁ ଭ୍ରମଣ ଦମ୍ପତି(Travel Couple) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି(Couple Describes Themselves as the 'Travel Couple) । ଭଉୟେ ନୂଆନୂଆ ଯାଗା ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । ଉଭୟେ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାନେଲ ଖୋଲି ବୁଲିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବିବାହର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି ।

