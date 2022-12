ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପିକା ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି (Delhi High Court issues summons to Bear Grylls) । ଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ମାତା ଅରମାନ ଶର୍ମା ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କ ଶୋ 'ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଲାଇଭ ୱିଥ ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସ' (Get Out Alive With Bear Grylls) କପିରାଇଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ବିୟରଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବିବାଦରେ ବିୟରଙ୍କ ଶୋ'

ଅରମାନ ଶର୍ମା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ (Discovery Channel) ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଗତ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସ ଏହି ଶୋ' ଚଲାଉଛନ୍ତି । ଅରମାନ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶୋ'ର ନାମ 'Till Last Breathe' ରଖିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରଦର୍ଶ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି (National Geography) ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ବିୟରଙ୍କ ଶୋ'ରେ ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତା

ଜଷ୍ଟିସ ଅମିତ ବଂସଲଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡକାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅରମାନ ଶର୍ମା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଶୋ'ଟି ହଟଷ୍ଟାରରେ ୨୦୧୩ ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ।

ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କ ସହ ମୋଦି ଓ ଓବାମା

ସୂଚନା ଥାଉ କି ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କ ଶୋ'କୁ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍‌ ଓବାମା ଓ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସଙ୍କ ଏହି ଶୋ' ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଶୋ' ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲେ କିପରି ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ଆସିପାରିବ ସେ ନେଇ ଟ୍ରିକ ବତାଇଥାନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିୟର ଗ୍ରିଲ୍ସ ।