ପାଟନା: ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ବିହାରରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏବେବି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଗତକାଲି ବିହାରର ଛପରା ଜିଲ୍ଲାର ସାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏସପି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (Action In Chapra Poisonous Liquor Case) । ଏସଆଇ ରିତେଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ବିକାଶ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି (SI and chowkidar suspended in chapra) ।

୮୩ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମାଢୋରା ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସପି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରି ଛପରାରେ ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ମଶ୍ରକ ଏବଂ ଇସୁପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୮୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସର ଚଢାଉ ପରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପସିଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଧୋରା ଏବଂ ମଶ୍ରକରେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟ ପାନ ଯୋଗୁଁ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୭୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୨ରେ, ବିହାରର ବକ୍ସର, ସାରଣ ଏବଂ ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ବିବାହରେ ମଦ କାରବାର ନିଷେଧ କରିବା କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି ।

ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନୀତିଶ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ବ୍ୟାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ । ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନୀତିଶ କହିଥିଲେ ମଦ ନିଷେଧକୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏବେ ପୁଣି କ’ଣ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନୀତିଶ । ନୀତିଶଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ତେଜିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଥିଲେ ।