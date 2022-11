ଅମରାବତି: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରୁ ଜବତ ହେଲା ଦୁଇଟି ମାଛଧରା ବୋଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମତ୍ସଜୀବୀ ବୋଟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 11 ଜଣ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୋମବାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 10 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ଠାରୁ (175 nautical miles) 324 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଟ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା 11 ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜବତ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ କାନିକାଡ଼ା ପଠାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନରେ ପଶି (Exclusive Economic Zone) ମାଛ ଧରୁଥିଲେ । ମାରିଟାଇମ ଜୋନ ଆକ୍ଟ 1981 (Maritime Zone of India Act) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜୋନରେ ବିଦେଶୀ ବୋଟ ମାଛ ଧରିବା ତଥା ପୋଚିଂ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୟମ (United Nation Convention on the Law of the Sea) ସହ ଏହି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିଛନ୍ତି ।

କାନିକାଡ଼ାରେ ଏହି ଘଟଣାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜବତ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସୂଚନା ଥାଉକି, ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରୁ 15 ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଉଠାଇ ନେଇଛି । ଏକାଧିକ ଥର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଏପରି ଅଭିଯୋଗରେ ବହୁ ଭାରତୀୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେବା ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ ସଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ବାରମ୍ବାର ଏପରି କରିଥାଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ ହୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିଛି ।