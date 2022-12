ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମଜାଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସେ କହିଥିଲେ । ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଏକ ମଜାଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ( SC on Sexually explicit YouTube ads) । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯଦି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖନାହିଁ (If Sexy YouTube ads distract you, then don't watch) ।

କୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ମାମଲା ଆବେଦନ କରୁଥିବାରୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ସମୟର ଅପଚୟ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କିଶାନ କୌଲଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏହି ପିଟିସନ ଆସିଥିଲା ।

ଏନେଇ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୟ କୌଲ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ (If Sexy YouTube ads distract you, then don't watch) । ଏହା ସହିତ ଏପରି ଆବେଦନ କରିବା ଦ୍ବାରା କୋର୍ଟର ସମୟ ଅପଚୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବା ଲାଗି ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ।"

ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରି ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଇଥିଲେ । ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବଦେନକାରୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଜଷ୍ଟିସ କହିଥିଲେ "ଜୋରିମାନା କମ କରାଇ ଦେଇପାରିବି, ମାତ୍ର କୋର୍ଟର ସମୟ ଅପଚୟ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।" ଏହାପରେ ଜୋରିମାନା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ ।