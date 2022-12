ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅ କବିତା । ''ଏନଡିଏ ସରକାର କୃଷକ ବିରୋଧି । ସରକାର କେବଳ କର୍ପୋରଟଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ସାଧନ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କର୍ପୋରେଟ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଶର ଚୌକିଦାର କହୁଥିବା ବିଜେପି ଶୋଇ ରହିଥିଲା । ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଚୌକିଦାର ଦରକାର ନାହିଁ (We do not need sleeping chowkidars) ।'' ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଋଣ ଛାଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି ନେତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୯,୪୦,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଛଡାଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବଦାର ନିଜାମବାଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କବିତା କହିଛନ୍ତି, ''ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଚୌକିଦାର ହେବେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଦେଶକୁ ଲୁଟି ପଳାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଶୋଇ ରହିଥିଲେ । ଆମକୁ ଏପରି ଶୋଇଥିବା ଚୌକିଦାର ଦରକାର ନାହିଁ । ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ହିଁ ରହିବ ।'' ଏକଥା ଦେଶବାସୀ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରିମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଯଦି ଏନଡିଏ ସରକାର ସଚ୍ଚୋଟ ତେବେ ସମସ୍ତ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ୍ । ସରକାର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଉଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି କ୍ଷୀର, ଦହି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବା, ଦେଶ ଚଳାଇବାର ବାଟ ନୁହେଁ ।''

ପ୍ରକାଶଥାଉ କି, ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ୧୧.୧୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରାଇଟ୍ ଅଫ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୮,୧୬,୪୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦ ତାରିଖରେ ସଂସଦରେ ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ କରାଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।