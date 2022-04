ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ । ଏ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଧିରେ ଧିରେ ଖବର ପରିବେଷଣର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ତ୍ରୁଟି ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

କିଛିଦିନ ହେବ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ କେତେକ ସାଟେଲାଇଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଭ୍ରାନ୍ତୀକର, ଅସ୍ବାଭାବିକ, ଅରୁଚିକର ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିବା କହିଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଡା ପରାମର୍ଶନାମା ଜାରି କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ଏହିସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନାମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ନେଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅରୁଚିକର ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଶିରୋନାମା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏସବୁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଭାରତୀୟ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷର ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାବନା ବିଭ୍ରାନ୍ତୀକର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଯେ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଶିରୋନାମା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ ବରଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅରୁଚିକର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର, ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଖବର ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗାଇଡଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଖବରର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି 18 ଅପ୍ରିଲ 2022 ରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ‘ୟୁକ୍ରେନ୍ ମେଁ ଆଟୋମି ହ୍ୟାଣ୍ଡକେମ୍ପ’, ଏଥିରେ ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

ସେହିପରି 'ପରମାଣୁ ପୁଟିନ ସେ ପରେସାନ ଜେଲେନସ୍କି' 'ପରମାଣୁ ଆକ୍ସନ କି ଚିନ୍ତା ଜେଲେନସ୍କି କୋ ଡିପ୍ରେସନ' 'Official Russian Media clearly states that 3rd World war has started' ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ବଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏସମସ୍ତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭୁଲ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।

ଏଥିସହ 19 ଅପ୍ରେଲରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିବା ‘Nuclear Nisana! Hairatangej khulasa world war ka’, ‘Ukraine se Putin ka parmanu plan taiyar?’, ‘Parmanu Hamla hona tay hai?’ ଶିରୋନାମାକୁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ କହିଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

MIB(Ministry of Information and Broadcasting) କହିଛି ଯେ, ପ୍ରାଇମ ଟାଇମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ 19 ଅପ୍ରେଲ 2022ରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଛି ଯେପରିକି, 'Atom bomb girega? Teesra vishwayudh shuru hoga?'। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ଭୁଲ ଖବର ସହିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । 20 ଅପ୍ରେଲ, 2022ରେ ‘Mariupol Finished! Full and final’ ଶିରୋନାମା ଥିବା ଖବର ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି । ତେବେ କେବଳ ଯେ, ଶିରୋନାମା ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲର ଉପସ୍ଥାପକ/ଉପସ୍ଥାପିକା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା କହିଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, 'ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆଗାମୀ ଆଣବିକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଦାବି କରି ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଚିତ୍ର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନାକାରୀ ସମ୍ବାଦ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।' ଏହି ଶୋ’ର ନାମ ହେଉଛି ‘ୟେ ରାତ କାୟାମାତ ୱାଲି ହୈ ?’ 20 ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶନାମାରେ କହିଛି ।

ତେଣୁ ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ୍ସ ଆଇନ 1995 ର ଧାରା 20କୁ ପାଳନ ଏବଂ ଏହିପରି ଖବର ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ