ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତ-ଚୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସିଆଚୀନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସେନାଧିକାରୀ (first woman officer to be deployed at Siachen) । କ୍ୟାପଟେନ ଶିବା ଚୌହାନ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସେନାଧିକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସାହସିକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । କ୍ୟାପଟେନ ଶିବା ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ କ୍ୟାପଟେନ ପ୍ୟାହାର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (arduous training) ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ସିଆଚୀନ ବ୍ୟାଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବଧି ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ଅହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

କ୍ୟାପଟେନ ଶିବା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା । ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମାତୃ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏନଜେଆର ଇଂଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରୁ ସିଭିଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତ୍ତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଶିବା । ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଚୟନ ହେବା ସହ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀରେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିଥିଲେ । 2021ରେ ସେନାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ।

ଗତବର୍ଷ (2022) ଜୁଲାଇରେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ସାଇକେଲିଂ ଅଭିଯାନ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ସିଆଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରୁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 508 କି.ମି ଯାଏ ଏହି ସାଇକେଲ ମିଶନରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଉଚ୍ଚତମ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସିଆଚୀନରେ ମୁତୟନ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବାର ଅବସର ମିଳିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସିଆଚୀନ ବ୍ୟାଟେଲ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଦେଶର ସାମରିକ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି (first woman officer to be deployed at Siachen)।

ଭାରତ-ଚୀନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସଆଚୀନ । ଏହା ବିଶ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର । ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ବର୍ଷାସାରା ତୁଷାରପାତ ଓ ଲୋ-ଭିଜିବିଲିଟି କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଇଣ୍ଡୋ-ତିବ୍ବତ ବର୍ଡର ପୋଲିସର ଯବାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁତୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସେନାଧିକାରୀ ହେବେ କ୍ୟାପଟେନ ଶିବା ଚୌହାନ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ