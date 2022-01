ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାମାରୀ କୋରନା (Covid) କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି । ସ୍ବାଭାବିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏକ ପ୍ରକାର କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି । କୋଭିଡର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପୁରା ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି । କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ଟିକା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଟିକାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓରେଗନ ଷ୍ଟେଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (Oregon State University) ର ଗବେଷକ ମାନେ ।

ଓରେଗନ ଷ୍ଟେଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (Oregon State University) ର ବିଶିଷ୍ଟ ଫାର୍ମାକଲୋଜିଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଡ ଭାନ ବ୍ରେମେନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଥିବା କାନାବିନଏଡ ଏସିଡ କୋଭିଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାର୍ସ-କୋଭ୨ (SARS-CoV-2 ଭୂତାଣୁକୁ ମଣିଷ ଶରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ । ଫାର୍ମାକଲୋଜିଷ୍ଟ ରିଚାର୍ଡ ଭାନ ବ୍ରେମେନ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉଛି ଫାଇବରର ଉତ୍ସ । ଯାହା ମଣିଷ ପଶୁର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ କସମେଟିକ, ବଡି ଲୋସନ, ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟରେ (Hemp is a source of fibre, food and animal feed, and multiple hemp extracts and compounds are added to cosmetics) ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଓରେଗନ ଷ୍ଟେଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକ ଟିମ କରିଥିବା ପୁରା ଗବେଷଣା ‘ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାନନାବିନଏଡ ଏସିଡ SARS-CoV-2 ସ୍ପାଇକ ପ୍ରୋଟିନରେ ରହି ଏହା ଭୂତାଣ ବିରୋଧରେ ଲଢି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ।

ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କାନାବିଗେରୋଲିକ ଏସିଡ CBDA ଓ ସ୍ପାଇକ ପ୍ରୋଟିନ ହେଉଛି ସମାନ ଔଷଧ ଯାହା କୋଭିଡ ବିରୋଧୀ ଟିକା ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥେରାପିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାନାବିନଏଡ ଏସିଡ ଅଛି । ସେସବୁ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଥିବା ସାଇକୋଆକ୍ଟିଭ ଉପାଦାନ ପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି । ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ହେମ୍ପ ଉପାଦନ ସବୁ SARS-CoV-2 ର ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି । ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଫଳପ୍ରଦକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ