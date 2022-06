ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି( Prime Minister Narendra Modi) ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (Committee on Economic Affairs) ଏକ ବଡ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟର ଧୋଲେରା ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିଉ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଫ ବିମାନ ବନ୍ଦର (New Greenfield Airport at Dholera) ୪୮ ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ।

ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଧୋଲେରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ (Dholera International Airport Company Limited ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ୫୧ : ୩୩: ୧୬ ଅର୍ଥ ଅନୁପାତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏଏଆଇ), ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ (ଜିଓଜି) ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କରିଡର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏନଆଇସିଡିଆଇଟି)କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ।

ଧୋଲେରା ବିମାନ ବନ୍ଦରୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଔଦ୍ୟୋଗିକ । ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଧୋଲେରାସ୍ଥିତ ନିଉ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ୨୦୨୫ -୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଏହା ବାର୍ଷିକ ୩ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ବାର୍ଷିକ ମାଲ ପରିବହନ ୨୦୨୫ -୨୬ରେ ୨୦,୦୦୦ ଟନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨,୭୩,୦୦୦ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।