ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ସଂସଦରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ( second part Budget session of Parliament to start from today) । କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୃହରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତ୍ତି ଓମ ବିର୍ଲା ।

ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଓମ ବିର୍ଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଅବଦାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ । ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଜନତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମବିର୍ଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ଓମବିର୍ଲା ।

ଦ୍ବିତୀୟ ପାଳି ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଜେଟର କପି ସଂସଦକୁ ଆସି ସାରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ (ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିବାରୁ ଉଭୟ ଗୃହରେ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଧିବେଶନ ।

ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଜାନୁଆରୀ ୨୯ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ଯାଏଁ ଭଭୟ ଗୃହରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିଫ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ ପହିଲାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବେଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୧୦ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଥିଲା ।

