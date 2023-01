ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ-ମରଣ ସହ ଲଢୁଥାଏ ସେବେଳେ ଭଗବାନ ସାଜି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ମଝି ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ହାର୍ଟଆର୍ଟାକ । ଦେବଦୂତ ସାଜି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର (British Indian Doctor Saves Mans Life Twice on 10-hr London to Bengaluru Flight) । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ(Air India) ବିମାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଖବର ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର (AI128) ବିମାନ ଲଣ୍ଡନରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଟଆର୍ଟାକ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉକ୍ତ ବିମାନରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ବରାଜ ଭେମଲା(Dr Vishwaraj Vemala ) ଦେବଦୂତ ସାଜି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ବିଶ୍ବାରାଜ ବର୍ମିହାମର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ(Birmingham's Queen Elizabeth Hospital) ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତରୀ ସାମଗ୍ରୀ, ରକ୍ତଚାପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ହାର୍ଟ ଆର୍ଟାକରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ବରାଜ ଭେମଲା କହିଛନ୍ତି, " ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟିଛି । କିନ୍ତୁ ୪୦ ହଜାର ଫୁଟ ଉପରେ କେବେ ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିଲି । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଜୀବନସାରା ମନେ ରହିବ ।"

ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଉଡାଣ ସମୟରେ ମଝି ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଟଆର୍ଟାକ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିମାନରେ କେହି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଖୋଜିଥିଲେ । ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବିମାନରେ କିଟ ରହିଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । "

ଏହାପରେ ଯାତ୍ରୀଜଣକ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁନଃ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିଥିଲା । ଉଡନ୍ତା ବିମାନରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ବରାଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳିନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଭିଜା ଆଖିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ