ପାଟନା: ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏଠାରେ ମନେର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହାବୀର ଗାଁ ନିକଟ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ବୁଡିଲା ବୋଟ୍‌ (Boat capsized in Patna Maner) । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣରେ 7ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି (Seven Missing In Maner Boat Accident) । ଅନ୍ୟ 2ଜଣ ପହଁରି ପାଣିରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କଟିହାରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଡିବିଏଲ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଗୋସିପ୍‌ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡିଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋଟ୍‌ରେ ୧୪ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଲାଗି ଚାରା ଆଣିବା ଲାଗି ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହି ବୋଟ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପରୋଜନ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମନେର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମାଚାରୀ ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୭ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପହଁରି କୂଳକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ୭ଜଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନେର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳରୀ ବିଧାୟକ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର (RJD MLA Bhai Virendra) କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତୁ ଦୁଃଖିତ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଚାଷୀ ତଥା ପଶୁପାଳକ । ଚାରା ଆଣିବା ଲାଗି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପାର କରି ସେମାନେ ସେପଟ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସମୁଦାୟ ୧୪ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୭ଜଣ ଲୋକ ପହଁରି କୂଳକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଁ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗାଇବି ।"

ଏହି ଘଟଣାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ମନେର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସଭାପତି ରାଜୀବ ରଂଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାବୀର ଟୋଲା ଗାଁର ଗଙ୍ଗାଘାଟ ନିକଟରେ ବୋଟ ବୁଡିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି । ବୋଟରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ଜଣ ଲୋକ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି SDRF ଏବଂ NDRF ଦଳ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।

କଟିହାରରେ ବୁଡ଼ିଲା କାର୍ଗୋସିପ୍‌

ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଡିବିଏଲ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଗୋସିପ୍‌ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଓଲଟି ପଡିଛି (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) । ସାହିବଗଞ୍ଜ ଏବଂ ମଣିହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଦିଲୀପ ବିଲ୍ଡକନ୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିଲା Cargo ship capsized in river Ganga in Katihar) । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଟି ସିମେଣ୍ଟ ନେଇ ବିହାରର ମଣିହାରୀକୁ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଜାହାଜରେ ୨ଟି ଟ୍ରକ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ଟ୍ରକ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ୨ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।