ଓ୍ବାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବାଇଡେନ ପ୍ରଶାସନ । ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅରୁଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନଙ୍କୁ (Indian American Arun Subramanian) ନ୍ୟୁୟର୍କ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ (us president Biden) ଅରୁଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବି ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅରୁଣ ।

ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି (Arun Subramanian nominates as Judge in us )। ଅରୁଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ 2004 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲମ୍ବିଆ ଲ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାରେ ଡକ୍ଟରେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ 2001 ମସିହାରେ ଓ୍ବେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜର୍ଭ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପରେ 2007 ରୁ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗରେ ଏକାଧିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ଲ କର୍କ ଭାବେ ଓ ପରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି ।

ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି (Arun Subramanian nominates as Judge in us )। ତେବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅରୁଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ