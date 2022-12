ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୀମାରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ବଢୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି (Arvind Kejriwal ask for stop our trade with China)। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚୀନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଦ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । କାହିଁକି ଭାରତ ଚୀନ ସହ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ ଟ୍ବିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ।

କେଜ୍ରିଓ୍ବାଲ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ବିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମେ କାହିଁକି ଚୀନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି । ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଚୀନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ । ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ବଢିବ ।’’

9 ତାରିଖରେ ଅରୁଣାଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସଂସଦରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନର ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଯବାନ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । କେହି ଯବାନ ଗମ୍ଭୀର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ