ଇଟାନଗର: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ (ସିଡିଏସ) ଦିବଙ୍ଗତ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ବତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିବିଥୁ ମିଲିଟାରୀ ବେସକୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି (Army base in Arunachal named after first CDS) । ଆଜି ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି (Army base in Arunachal) । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଡି ମିଶ୍ରା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସେନାଧିକାରୀ, ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତଙ୍କ ଝିିଅଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମିଲିଟାରୀ ବେସରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗେଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ।ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତଙ୍କ ସହ ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନାରାଲ ରାଓ୍ବତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାଓ୍ବତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଏହି ସେନା କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାରେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । 1999-2000 ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ଗୋର୍ଖା ରାଇଫଲର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସେନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ ହୋଇଥିଲା । ପଡୋଶୀ ଶତୃ ଚୀନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲୋହିତ ଭ୍ୟାଲି ଅଧୀନରେ ଏହି ସେନା କ୍ୟାମ୍ପଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଣନୈତିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେସ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଆସିଛି । କେବଳ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପର ନାମକରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଓ୍ବାଲଙ୍ଗରୁ କିବିଥୁ (Walong to Kibithu) ୨୨ କି.ମି ଲମ୍ବ ସଡକ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତଙ୍କ ନାମରେ ‘ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ବତ ମାର୍ଗ’ (GENERAL BIPIN RAWAT MARG) ନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ବତଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ (CDS) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ତିନି ସେନାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ମିଳିତ କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନା ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାାଇଥିଲା । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ବତ ସପତ୍ନୀକ ତାମିଲନାଡୁର ସେଲୁରରେ ଥିବା ସେନା ଏକାଡେମୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା MI-17 ହେଲିକପ୍ଚରଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଓ୍ବତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୪ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ