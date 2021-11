ପାଣାଜି: ଗୋଆରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୫୨ ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ (International Film Festival ) । ଶନିବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଆର ପାଣାଜିରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏସିଆ ତଥା ଭାରତର ଏହି ବହୁ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ (International Film Festival of India) । ଏହା ନଭେମ୍ବର ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଆଜିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର (Union Minister for I&B and Youth Affairs & Sports Anurag Thakur), ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ (CM Pramod Sawant) ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର । ଭାରତରେ ବହୁ ଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତ । ଏହା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ବାଧିନତାର ୭୫ ତମ ବର୍ଷ । ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଣଅନୁକୋଣରୁ ୭୫ ଜଣ ଯୁବ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।

କୋରୋନା ମହାରମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସେଲିବ୍ରେଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ । ଏହା ସହ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ମିଡିୟମରେ ଯୋଗଦେବେ ।

ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବଲିଉଡ ତାରକା ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତା ରୀତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରାୟ 75 ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫୨ ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ Best Film Personality of the year ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଡ୍ରିମଗାର୍ଲ ହେମା ମାଳିନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି Hungarian filmmaker Istevan Szabo କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦିଗଦର୍ଶକ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ ଲାଇଫଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।