ସିମଲା: ଉନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟ କୁଠାର କାଲାଂରେ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road accident in Una) । ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲକୁ ଧକ୍କା ପଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି (5 people died in road accident in Una) । ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସନ୍ତୋଷଗଡରୁ ଉନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପୋଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ କ୍ଷେତରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । କାରର ଧକ୍କା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୃତ ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ କାରକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାରଟି ଉନା ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ କାରଟି କ୍ଷେତରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା (road accident in Una)। ସେହି ସମୟରେ କାରରେ ୫ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୨ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସାଲୋହ ବାସିନ୍ଦା ରାଜନ ଜସୱାଲ, ଅମାନ ଜସୱାଲ, ବିଶାଲ ଚୌଧୁରୀ, ସିମରନ ଜିତ ସିଂ, ଅନୁପ ସିଂ । ରାଜନ ଜସୱାଲ ଏବଂ ଅମାନ ଜସୱାଲଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ଜଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଖବରପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଉନାର ଏସପି ଅର୍ଜିତ ସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ (SP Una Arjit Sen on road accident), "ସେମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ଶିମଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଘାଟିକୁ ଖସିଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ । ବସରେ ଥିବା 20 ରୁ 23 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ଓଲଟି ରହିଥିବା ବସ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ