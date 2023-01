ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ବିଶ୍ବାସ ଓ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଭୁଲ କିମ୍ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରନଥାନ୍ତି, ନବବର୍ଷରେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି (Plans for New Year) । ଆପଣ ବି ଯଦି ଏପରି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ଲାନକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ (Best New Year Resolution) । ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷରେ କଣ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ?

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିଅରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନୂଆବର୍ଷ...ନୂଆ ଯୋଜନା ନେଇ ଆସେ । ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସେହି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହୋଇପାରିବେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆବର୍ଷରେ କଣ ହୋଇପାରେ ସେହି ନୂଆ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ବାରା ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଏକ ଭଲ କ୍ୟାରିଅର ଓ ସୁଖଦ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବା ।

ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ

- ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ (Healthy Habits)

ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଲାଭ ଓ ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହା ନା ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିଦେବ, ଏହାସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଅବସାଦ ତଥା ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ । ଫଳରେ ଆପଣ ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନ ଜିଇଁପାରିବେ । ସର୍ବଦା ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଓ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଜଙ୍କଫୁଡ୍‌ (Avoid Junk Food)କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ମିଲ୍ସକୁ ମିସ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇବା ଦ୍ବାରା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଆମ ପ୍ରଦର୍ଶନ (Performance)ରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ଏପରି କରନ୍ତୁ ।

ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ

- ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ (Better performance)

ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜିର ଦିନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ । ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ । ସେଥିଲାଗି ସଫଳତା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା (Success is not a destination but a journey) । ଯଦି ଆପଣ ଛାତ୍ର ତେବେ କ୍ଲାସ ହେଉ କି ପରୀକ୍ଷା ବା ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର । ଯାହାଦ୍ବାରା ଉକ୍ତ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହୋଇଥାଏ । ଏହାସହ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଭିନ୍ନ ଭାବନା, ଉନ୍ନତଧରଣର ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାର୍ଟ-ଟାଇମ ଜବ୍‌, ସମାଜ ସେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ । ନିଜ ଆଗ୍ରହ ଓ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ।

ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ

- ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ (Get enough sleep)

ମୋାବଇଲ ଫୋନ ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି । ଫଳରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (Brain Function) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ନନେବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥାଏ । ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଏହା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ । ଏଥିଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମେ ମାନସିକ ସସମ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବା । ଏହାସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ । ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

- ସଚେତନତା, ଯୋଗାଯୋଗ

ସଚେତନତା ଯୋଗାଯୋଗ

ଆମେ ଘର ବାହାରିବା ଓ ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତେବେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୁଏ । ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଯେଉଁ ବି ବୃତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ୟାରିଅର ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ

- ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ

ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ନା ଯେ କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ ବରଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅପଚୟ କରିଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯାହାଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧିକ ରହିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ହେବା ସହ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ ।

ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା

- ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା (Expression skills)

ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସହିତ ଯୋଗାଯାଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । କ୍ୟାରିଅରରେ କେବଳ ମାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ୱେ ଅଫ ଟକିଂ (Way of Talking), ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପଦ୍ଧତି (Problem-solving method) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମାନ ଗୁରୁତ୍ବ

- ସମାନ ଗୁରୁତ୍ବ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ତଥା ବୟସସୀମା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ । ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ତଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଗି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି । ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବାର, ମଜାମସ୍ତିକୁ ସମୟ ଦେଇ ଏପଟେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏଣୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତିଟି ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ସଠିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିହେବ । କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ବା ନିଜ ବୃତ୍ତି ସହିତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ ।