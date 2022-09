ଚେନ୍ନାଇ: ମଦୁରାଇରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବଂୟ ସେବକ ସଂଘର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବମ ମାଡ କରିଛି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ (bombs thrown at house of RSS member in Tamil Nadu) । ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ମାଡ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘର ଓ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ସଂଧ୍ୟା ସମୟର ଘଟିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ତାମିଲନାଡୁରେ RSS କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମାମାଡ, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏମ.ଏସ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘରକୁ ଏହି ବୋମା ମାଡ ହୋଇଛି । ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହାତରେ 3 ପେଟ୍ରୋଲ ବମ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମାଡ କରିଥିଲା । ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଜରିଆରେ ଏକ ବାଇକରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ମଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି । ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ବସନା ଦେଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ଗତ 45 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ବଂୟ ସେବକ ସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ରହିଆସିଛି । ପର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇସାରିଛି । ଶନିବାର ଘରେ ଏକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବାହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା (bombs thrown at house of RSS member in Tamil Nadu) । ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ମୋ ଘର ଉପରେ ବୋମାମାଡ ହୋଇଛି । ମୋ କାରଟି ଜଳୁଛି । ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛୁ । ମୁଁ ଏନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।’’

ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଥର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥିବା କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2014 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 2021ରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । କ୍ରିଷ୍ଣା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିପଦରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବା ସହ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ