ଶ୍ରୀନଗର: ନିକଟରେ କାଶ୍ମୀରରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିରୋଧ ଆଇନ (Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ କହିଛି । ଏହା ସହ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନକରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।

ଘାଟିରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଏକାଧିକ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି UAPA ଆକ୍ଟକୁ (UAPA imposed in kashmir )ବ୍ୟବହାର କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ । ସେମାନଙ୍କ ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡିକୁ ଜବତ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ଏହି ଅଭିଯାନରେ 11 ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି (properties attached so far in 2022 in Kashmir under UAPA) ।

ଆଜି ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଘାଟିର ହାର୍ଡକୋର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଦିଲ ଅହମ୍ମଦ ୱାନିର ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଦିଲ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ସାରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସହୟତା ଯୋଗାଉଥିବା ସାଧାରଣ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି । ସେମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ