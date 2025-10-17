ETV Bharat / Videos

ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳିବେ ବସ୍ତି ପିଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଗଲା ବାର୍ତ୍ତା - DIWALI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 5:32 PM IST

1 Min Read
Green Diwali Berhampur ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା ସହ ଦୀପରେ ସଜେଇ ହେବ ଘର । ଆତସବାଜୀରେ ଚମକିବ ଆକାଶ । ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପର୍ବ । ବସ୍ତିର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି ଦୀପ । ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବର୍ଗ ।

ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ:

ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ଦୀପାବଳୀ ପାଳନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସହରର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ବର୍ଗ । ସହରର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସୋଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡସେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ମାଟି ଦୀପକୁ ଭଳି କି ଭଳି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଜଳ୍ୱିତ କରି ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । 
 

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ବାର୍ତ୍ତା:

ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସଂଯୋଜକ ଭାରତ ଗୌରବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମାଟି ଓ ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ।ବସ୍ତିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପକୁ ନିଜ ଘରେ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଓ ବଳକା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସେଥିରୁ  ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।"

ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସ୍ନେହା ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଇକୋ-ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ସେହି ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟା ଯାଉଥିବା ବାଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

