'ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ' , ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳନ ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ - WORLD NO TOBACCO DAY

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 10:50 AM IST

WORLD NO TOBACCO DAY ,  ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 'ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ' । ଗତକାଲି ମେ' 31 ତାରିଖ 'ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ' ରହିଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'କ୍ରାନ୍ତି' ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳାଇ, ପୂର୍ବତନ କାଜୁ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ଡାକ୍ତର ଦେବ୍ୟାନି ଦେବ, ଆଇଏସଆରଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ସାବତ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରସଙ୍ଗ "ଆକର୍ଷଣକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା - ନିକୋଟିନ୍ ଏବଂ ତମାଖୁ ନିଶା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ।  

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୁଖ କର୍କଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଡ଼ଃ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ସେ କିପରି ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା । ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସହରର ସାମନ୍ତରାୟ ଏକାଡେମୀ, ରାମହରି ନଗର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏନସିସି ଓ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଗାଇଡ୍ସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆଇଏସଆରଡି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶକ୍ତି ସଦନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ଇଟିଭି ଭାରତ,ବ୍ରହ୍ମପୁର

ETV Bharat Odisha Team

ETV Bharat Odisha Team

