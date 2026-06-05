ETV Bharat / Videos

Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ - PURI SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 7:59 AM IST

|

Updated : June 5, 2026 at 9:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ । ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । 

5 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ । ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । 

5 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : June 5, 2026 at 9:26 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ
SAND ANIMATION FOR ENVIRONMENT DAY
WORLD ENVIRONMENT DAY
SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO
PURI SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Mahendra Purushottam Mela and Vishwa Shanti Maha yagya Begins at Mahendragiri Gajapati

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

June 3, 2026 at 8:25 PM IST
MINOR BOY DIES AS FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA GANJAM

ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

June 3, 2026 at 7:45 PM IST
different traditional dishes presented in Utkarsh Nimapada 2.0 Traditional food fair

ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦: ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ ମହକିଲା ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା

June 3, 2026 at 12:53 PM IST
JEE Advanced Result 2026

JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ଯାଜପୁରର ସୁଦୀପ ଓ ଅର୍ଜୁନ

June 2, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.