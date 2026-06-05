Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ - PURI SAND ARTIST MANAS KUMAR SAHOO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 5, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 9:26 AM IST
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ । ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
5 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ । ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
5 ମିନିଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି କଳାକୃତି ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ