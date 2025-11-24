ETV Bharat / Videos

ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଳସୀ ଫୁଲ, ଆନମନା କବି... - FLAX FLOWER

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 4:56 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଶିତୁଆ ପବନରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଳସୀ ରାଣୀ । ସବୁଜ ବନାନୀରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି । ବର୍ଷର ଠିକ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, ମଦନପୁର ରାମପୁର, କୋକସରାର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦୀନାଳ ଓ ରାସ୍ତା କଡ, ସବୁଠି ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସୁନାର ଚାଦରଟିଏ ଘୋଡେ଼ଇ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆନମନା କବି...ବାଟ ଭୁଲେ ପଥିକ ।  

ଶିତୁଆ ସକାଳର କୋହଲା ପବନରେ ଥିରି ଥିରି ହୋଇ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅଳସୀ ଫୁଲର ବାଡ଼ରେ ନାଚି ଉଠେ ଯୌବନ । ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର କୂଳଦେଇ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଭରିଯାଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ । ହେଲେ ଅଳସୀ କ୍ଷେତକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଥରେ ଅଟକି ଯିବ । ଅଳସୀ ମଞ୍ଜିର ଅନେକ ଚାହିଦା ଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରିବଟା କମ୍‌ ଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । 

ମିଳୁନି ଲାଭ:
ପୁରୁଣାଗୁମା ଗାଁର ଅଳସୀ ଫୁଲର ଚାଷୀ ରିକ୍ସା ମାଝୀ  କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଳସୀ ଚାଷ କରୁଛୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ । ଦଲାଲ ମାନେ ଆସି କମ ଦରରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର୍ ଦେଖା ଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଗୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଚାଷକୁ ମାଡି ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ।’

ସେପଟେ ଏନେଇ ଅଳସୀ ଫୁଲ ଚାଷୀ ଅଶୋକ ସିଂ କୁହନ୍ତି, ‘ଅଳସୀ ଫୁଲ ଯେତେବେଳ ଫୁଟିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ମୋହିନିଏ । ଆମର ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବେ କେବଳ ଅଳସୀ ଫୁଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଳସୀ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ।’

ବଜାରରେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା:

ପ୍ରକୃତପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ବର ମୁଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି, ‘କଳାହାଣ୍ଡି ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଏଠି ୧୨ ମାସରେ ପ୍ରକୃତି ବାର ରୂପ ନିଏ ସେ ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶୀର ବେଳକୁ ଅଳସୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର । ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏ ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାଲିଚାଟିଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଦୂର ଦିଗବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏ ଅଳସୀ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅଳସୀ ଫୁଲର ଢେର୍‌ ଚାହିଦା ରହିଛି ।’
 

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

