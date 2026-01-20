କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ? - MIGRATORY BIRDS IN CHILIKA
Published : January 20, 2026 at 8:32 PM IST
Migratory Birds ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗ ତଥା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚିଲିକା । କେବଳ ଚିଲିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଭିତରକନିକା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ହୀରାକୁଦ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ?
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯେପରିକି ତୁଷାରପାତରେ ହ୍ରଦ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ-ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ।
ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସି ଶୀତ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚିଲିକାରେ 2026ରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି 106 ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 257 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
