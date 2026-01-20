ETV Bharat / Videos

କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ? - MIGRATORY BIRDS IN CHILIKA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Migratory Birds ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗ ତଥା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚିଲିକା । କେବଳ ଚିଲିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଭିତରକନିକା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ହୀରାକୁଦ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି । 

କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ?

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯେପରିକି ତୁଷାରପାତରେ ହ୍ରଦ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ-ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଚିଲିକାରେ 11,32,200 ପକ୍ଷୀ: ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, କମିଲେ ପ୍ରଜାତି

ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ମଡେଲର କଲେ ପ୍ରଶଂସା

ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସି ଶୀତ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚିଲିକାରେ 2026ରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି 106 ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 257 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Migratory Birds ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗ ତଥା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚିଲିକା । କେବଳ ଚିଲିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଭିତରକନିକା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ହୀରାକୁଦ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସୁଦୂର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ସାଇବେରିଆ ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି । 

କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ?

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଯେପରିକି ତୁଷାରପାତରେ ହ୍ରଦ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ-ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଯାହା ଫଳରେ ଛୁଆ ପାଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି । ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଚିଲିକାରେ 11,32,200 ପକ୍ଷୀ: ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, କମିଲେ ପ୍ରଜାତି

ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ମଡେଲର କଲେ ପ୍ରଶଂସା

ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସି ଶୀତ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚିଲିକାରେ 2026ରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି 106 ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର 257 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । 

For All Latest Updates

TAGGED:

WHY MIGRATORY BIRDS COME TO INDIA
MIGRATORY BIRDS IN ODISHA
ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ
MIGRATORY BIRDS
MIGRATORY BIRDS IN CHILIKA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

1st phase wood for Chariot making despatched from Nayagarh Division

ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀ ଗଲା ରଥ କାଠ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଅନୁକୂଳ

January 20, 2026 at 4:57 PM IST
23RD BALANGIR LOK UTSAV

୨୩ତମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ, ଲୋକନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିଲା ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା

January 20, 2026 at 9:25 AM IST
ଶେଷ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ

କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ଉଦଯାପିତ, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ

January 19, 2026 at 3:09 PM IST
Swarna Dhanu At Atri Baba Hatakeswar Temple in Khordha

ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ

January 18, 2026 at 8:00 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.