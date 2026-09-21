ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 21, 2026 at 1:45 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଗୀତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ଠାରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ବିରାଟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତାଳ ମିଶାଇ ନାଚି ଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଏହା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ । ସବୁଠି ଆମେ ଏଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ ।"
ସେହିପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର । ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଭଳି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହିଥାଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଗୀତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ଠାରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ବିରାଟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତାଳ ମିଶାଇ ନାଚି ଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଏହା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ । ସବୁଠି ଆମେ ଏଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ ।"
ସେହିପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର । ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଭଳି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହିଥାଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର