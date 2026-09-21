ETV Bharat / Videos

ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଗୀତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ଠାରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ବିରାଟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।  ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତାଳ ମିଶାଇ ନାଚି ଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।  

ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଏହା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍‌ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ । ସବୁଠି ଆମେ ଏଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ ।"


ସେହିପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର । ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଭଳି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହିଥାଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
 

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପର୍ବ । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ, ଗୀତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ଠାରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏକ ବିରାଟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।  ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେପି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । 

ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, କଣ୍ଟାମାଲ ବିଧାୟକ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ, ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ତାଳ ମିଶାଇ ନାଚି ଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।  

ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ । ଏହା ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମର ଏହି ପର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍‌ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛୁ । ସବୁଠି ଆମେ ଏଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ ।"


ସେହିପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର । ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ । 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଭଳି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହିଥାଉ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମା’ ମାଣିକେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ, ନୂଆଖାଇ ପାଳୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନୂଆଖାଇରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାମନା କଲେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ କଳିକେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
 

For All Latest Updates

TAGGED:

WESTERN ODISHA NUAKHAI
BALANGIR MLA NUAKHAI
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭେଟଘାଟ
ନୂଆଖାଇ 2026
NUAKHAI BHETGHAT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Smoke Emitting From Moving Bus in Middle Road at Kendrapada

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

September 21, 2026 at 1:48 PM IST
Odisha Kalahandi district all set to celebrate Nuakhai festival

Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ

September 20, 2026 at 1:20 PM IST
A car caught fire on road near Palasuni Bhubaneswar

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍

September 20, 2026 at 8:17 AM IST
Srinagar artisan Women prepares Home Decor Items from Dal Lake Waste grass and weeds

Watch: ଦଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ

September 18, 2026 at 10:45 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.