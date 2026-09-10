Watch: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ, ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 10, 2026 at 3:50 PM IST
ଥୁଠୁକୁଡି(ତାମିଲନାଡୁ): ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଠୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ । ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆସର ଜମିଛି ।
ସାଇବେରିଆର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗଡୱିଟ୍ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ଉଡି ଉଡି ତାମିଲନାଡୁର ପେରୁଗୁଲାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଉଡିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନେ ନା ଅଟକି, ନା ଥକି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ (2025) ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ସାଇବେରିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଥୁଠୁକୁଡି(ତାମିଲନାଡୁ): ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଠୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ । ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆସର ଜମିଛି ।
ସାଇବେରିଆର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗଡୱିଟ୍ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ଉଡି ଉଡି ତାମିଲନାଡୁର ପେରୁଗୁଲାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଉଡିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନେ ନା ଅଟକି, ନା ଥକି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ (2025) ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ସାଇବେରିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ।