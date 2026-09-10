ETV Bharat / Videos

Watch: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ, ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଥୁଠୁକୁଡି(ତାମିଲନାଡୁ): ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଠୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ । ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆସର ଜମିଛି । 

ସାଇବେରିଆର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗଡୱିଟ୍‌ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ଉଡି ଉଡି ତାମିଲନାଡୁର ପେରୁଗୁଲାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଉଡିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନେ ନା ଅଟକି, ନା ଥକି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ (2025) ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ସାଇବେରିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା... ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ଏବେ ଭଳିକିଭଳି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ

କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ?

ଥୁଠୁକୁଡି(ତାମିଲନାଡୁ): ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଠୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ । ପେରୁଗୁଲାମ ହ୍ରଦରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆସର ଜମିଛି । 

ସାଇବେରିଆର ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରଜାତିର ଗଡୱିଟ୍‌ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5000 କିଲୋମିଟର ଉଡି ଉଡି ତାମିଲନାଡୁର ପେରୁଗୁଲାମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଉଡିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନେ ନା ଅଟକି, ନା ଥକି ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତବର୍ଷ (2025) ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 200ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଘଟିଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ରଦକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାକୁ ସାଇବେରିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳିରେ ପୂରି ଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା... ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ଏବେ ଭଳିକିଭଳି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ

କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ?

For All Latest Updates

TAGGED:

THOOTHUKUDI
RARE BIRDS
ତାମିଲନାଡୁ ଥୁଠୁକୁଡି
ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀ
RARE SIBERIAN GODWIT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Mysuru Dasara Elephants Fibre Rich Diet

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

September 9, 2026 at 9:07 PM IST
Bihar Scorpio owner parked vehicle on roof top fearing theft

ଚୋରି ଭୟରୁ ନିଆରା ଯୋଗାଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ପାର୍କିଂ

September 8, 2026 at 4:32 PM IST
Bhubaneswar Municipal Corporation marathons Program to combat air pollution

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ

September 6, 2026 at 7:20 PM IST
V Keerthi Vasan school visit

ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

September 5, 2026 at 10:23 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.