Watch: ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ' ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 11:57 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକାଭାନ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା IMD ସତର୍କ କରାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
IMDର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ହିଞ୍ଜିଳିରେ ୨୦୭ ମିମି, ଚିକିଟିରେ ୧୯୯ ମିମି, ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୯୦ ମିମି, ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୩୯ ମିମି, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୧୯ ମିମି, ତିହିଡ଼ିରେ ୧୦୦ ମିମି, କୁଜଙ୍ଗରେ ୯୭ ମିମି, ପାରାଦୀପରେ ୯୩ ମିମି, ପୁରୀରେ ୭୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଜୁଆର ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୦.୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଜଳପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କଲା ବାତ୍ୟା ଆକାଭାନ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୯୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା IMD ସତର୍କ କରାଇଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
IMDର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ହିଞ୍ଜିଳିରେ ୨୦୭ ମିମି, ଚିକିଟିରେ ୧୯୯ ମିମି, ଗୋପାଳପୁରରେ ୧୯୦ ମିମି, ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୩୯ ମିମି, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୧୯ ମିମି, ତିହିଡ଼ିରେ ୧୦୦ ମିମି, କୁଜଙ୍ଗରେ ୯୭ ମିମି, ପାରାଦୀପରେ ୯୩ ମିମି, ପୁରୀରେ ୭୯ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀୟ ଜୁଆର ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୦.୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଜଳପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।