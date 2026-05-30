ଜୋଶୀମଠରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍; କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ - CHAR DHAM YATRA

ଜୋଶୀମଠରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 4:51 PM IST

ଡେରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ରୁଟରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍‌ର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଜାମ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଉଛି । ସଦ୍ୟତମ ଚିତ୍ର ଜୋଶୀମଠରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଟ୍ରାଫିକ ଜାମର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ସହିତ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଜୋଶୀମଠରୁ ମାରୱାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚାରଧାମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବକୁ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ । ଜୋଶୀମଠର ଜିରୋ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ମାରୱାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା  ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ସାରା ଦିନ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ଜାମ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜୋଶୀମଠରେ ଏକ ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ୱାନ-ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଶୀମଠ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ମାରୱାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯିବ । ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଗତ ତିନି ଦିନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗାତରେ ଅନେକ ଯାନବାହାନ ଫସି ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏବେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

ETV Bharat Odisha Team

ETV Bharat Odisha Team

