ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ - UTKAL YOUTH ASSOCIATION

ଉତ୍କଳ ଦିବସ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 7:38 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:00 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉତ୍କଳ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୋସିଏସନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ନିଜାମ ସହରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' ପାଳନ ହେଉଛି । 

ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ । ଅସୀମା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 'ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ'କୁ ନେଇ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ନାମକ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ପଡି଼ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ । 

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SOWW ପରିବାର

ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା; ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଦୁଲୁକିଲା ଶିଳ୍ପାରମମ୍‌

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଉଦଯାପିତ; ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧମାଲ୍ କଲା ପ୍ରିନ୍ସ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ SOWW ପରିବାର

ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା; ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଦୁଲୁକିଲା ଶିଳ୍ପାରମମ୍‌

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଉଦଯାପିତ; ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧମାଲ୍ କଲା ପ୍ରିନ୍ସ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ନିମାପଡା ଥାନା

ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

April 6, 2026 at 12:49 PM IST
33 Years Completes To Jagatsinghpur District Formation people Alleges Development slowed down

ଜଗତସିଂହପୁର ଗଠନକୁ 33 ବର୍ଷ ପୁରଣ, କେତେ ଆଗେଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ?

April 4, 2026 at 8:10 PM IST
utkal-divas-2026

ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ, ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କମିଲା ମିଠା ଭେରାଇଟି

April 1, 2026 at 10:14 PM IST
Unique ritual of Gajamuan offering to goddess Paralakhemundi Gajapati

ଗଜମୁଆଁରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଧୂମଧାମରେ ପରମ୍ପରା ପାଳିଲେ ଗଜପତିବାସୀ

April 1, 2026 at 3:19 PM IST

