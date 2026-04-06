ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ - UTKAL YOUTH ASSOCIATION
Published : April 6, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉତ୍କଳ ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଜାମ ସହରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' ପାଳନ ହେଉଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଗାୟିକ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ । ଅସୀମା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା । ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 'ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ'କୁ ନେଇ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି 'ମୁଁ ମଳୟ ଦେଶର ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ' ନାମକ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ପଡି଼ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ।
