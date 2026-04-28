ନିମାପଡ଼ାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ପାଳିତ - MADHUSUDAN DAS BIRTH ANNIVERSARY
Published : April 28, 2026 at 8:21 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ତଥା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ୧୭୮ ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡାଠାରେ 'ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ' ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିମାପଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ବିଶେଷ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମାପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବଳ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା । ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି । ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେବ । ଯିଏ ଯେଉଁ ପେଶାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଜନସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । "
ସେହିପରି ନିମାପଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ସଂଘର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଓ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି: ୪୦୦/୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି: ୪୦୦/୨୨୦ କେଭି ଗ୍ରୀଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ
