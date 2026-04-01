ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ, ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କମିଲା ମିଠା ଭେରାଇଟି - RASGOLA MAHOTSHAV BALASORE

ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 10:14 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମିଠା ଓ ପିଠାର ଆସର ମେଲିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରସଗୋଲା ତାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ରସଗୋଲା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତି ରସଗୋଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପିଠା ଓ ମିଠା ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।  ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଭାଗ ନେଇ ପାରି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ମିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।


