ETV Bharat / Videos

‘ଉତ୍କଳ ଦିବସ’ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ; ଝଲସୁଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ - UTKAL DIVAS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
‘ଉତ୍କଳ ଦିବସ’ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ' ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଝଲସୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୌଧ । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ନିର୍ମାଣ ସୌଧ, ଖାରବେଳ ଭବନ, ଜୟଦେବ ଭବନ, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତା, ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସୌଧଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକରେ ସଜାଇ ହୋଇଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ । 

ତେବେ ୧୯୩୬ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନବଗଠିତ ହେବା ସ୍ମୃତିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ (ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ) ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟଗଠନ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ELEPHANT FALL INTO SEPTIC TANK

Watch: ଗାଁକୁ ଆସି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସିଗଲା ହାତୀ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନବିଭାଗ

March 31, 2026 at 5:22 PM IST
SAPTAGIRI ULAKA ON NAXALISM

ସଂସଦରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ-ଜଙ୍ଗଲ-ଜମି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଦାବି ଉଠାଇଲେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ

March 30, 2026 at 7:28 PM IST
Naxalism

Watch: ସଂସଦରେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଚର୍ଚ୍ଚା, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ

March 30, 2026 at 5:34 PM IST
RAM NAVAMI CELEBRATION SAMBALPUR

ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନୀରେ କମ୍ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର

March 27, 2026 at 11:03 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.