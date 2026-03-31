‘ଉତ୍କଳ ଦିବସ’ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ; ଝଲସୁଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ - UTKAL DIVAS 2026
Published : March 31, 2026 at 10:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । 'ଉତ୍କଳ ଦିବସ' ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଝଲସୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୌଧ । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ଉତ୍କଳର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା । ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, ନିର୍ମାଣ ସୌଧ, ଖାରବେଳ ଭବନ, ଜୟଦେବ ଭବନ, ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭା ରାସ୍ତା, ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସୌଧଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକରେ ସଜାଇ ହୋଇଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ।
ତେବେ ୧୯୩୬ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ନବଗଠିତ ହେବା ସ୍ମୃତିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ (ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ) ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟଗଠନ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
