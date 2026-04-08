ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ - UTKAL DIVAS CELEBRATION SINGAPORE

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026 ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 5:38 PM IST

ସିଙ୍ଗାପୁର: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026 । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ।‌ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ GIIS ଅଡିଟୋରିୟମ୍‌ରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ସହିତ MCCY, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜିକ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍‌ର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ । 

ମାତ୍ର ବାଲୁକା ଓ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସମଗ୍ର ହଲ୍‌ କରତାଳିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକ ସେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ ।‌
 

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ - UTKAL YOUTH ASSOCIATION

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

SILK CITY MAHOTSAV 2026

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମୁଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା

April 7, 2026 at 2:37 PM IST
Utkal Divas 2026

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ

April 6, 2026 at 7:38 PM IST
ନିମାପଡା ଥାନା

ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

April 6, 2026 at 12:49 PM IST
33 Years Completes To Jagatsinghpur District Formation people Alleges Development slowed down

ଜଗତସିଂହପୁର ଗଠନକୁ 33 ବର୍ଷ ପୁରଣ, କେତେ ଆଗେଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ?

April 4, 2026 at 8:10 PM IST

