ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ - UTKAL DIVAS CELEBRATION SINGAPORE
Published : April 8, 2026 at 5:38 PM IST
ସିଙ୍ଗାପୁର: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ 2026 । ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବାଲୁକା କଳା ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ସିଙ୍ଗାପୁର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ GIIS ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ସହିତ MCCY, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜିକ ସଂଗଠନର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ବାଲୁକା ଓ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା । ସମଗ୍ର ହଲ୍ କରତାଳିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକ ସେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦାମ ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ - UTKAL YOUTH ASSOCIATION
