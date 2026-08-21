Watch: ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା'ର ମଜା ନେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ - ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 21, 2026 at 1:50 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଆଇକନିକ୍ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା' ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କାଶ୍ମୀରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଗୋର୍ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ "ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ନେହେରୁ ପାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ହ୍ରଦ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଐତିହାସିକ ପରି ମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଦାଖ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଆଇକନିକ୍ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା' ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କାଶ୍ମୀରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଗୋର୍ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ "ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ନେହେରୁ ପାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ହ୍ରଦ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଐତିହାସିକ ପରି ମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଦାଖ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।