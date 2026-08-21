ETV Bharat / Videos

Watch: ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା'ର ମଜା ନେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ - ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା' ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଆଇକନିକ୍‌ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା' ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କାଶ୍ମୀରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଗୋର୍ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ "ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ନେହେରୁ ପାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ହ୍ରଦ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଐତିହାସିକ ପରି ମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଦାଖ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୋମାଲିଆରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ଅପହରଣ କଲେ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ, 6 ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ BNPର ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର

ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀନଗରର ଆଇକନିକ୍‌ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦରେ 'ଶିକାରା' ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଡାଲ୍ ହ୍ରଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କାଶ୍ମୀରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଗୋର୍ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ "ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ନେହେରୁ ପାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ହ୍ରଦ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଐତିହାସିକ ପରି ମହଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋର୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଦାଖ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ଗସ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । 

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସୋମାଲିଆରେ ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଆତଙ୍କ: ଅପହରଣ କଲେ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ, 6 ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

ବାଂଲାଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ BNPର ମିର୍ଜା ଫଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲମଗିର

For All Latest Updates

TAGGED:

SERGIO GOR ENJOYS SHIKARA RIDE
SERGIO GOR AT DAL LAKE
US AMBASSADOR TO INDIA
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଜିଓ ଗୋର
US AMBASSADOR SERGIO GOR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Python Rescued

ବୈତରଣୀରୁ ଭାସି ଆସିଲା 15 ଫୁଟର ଅଜଗର, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ

August 19, 2026 at 2:54 PM IST
Ex Minister remembers the brave soldiers who sacrificed themselves in the service of the country

ଦେଶ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପୂର୍ବତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ

August 17, 2026 at 4:12 PM IST
Khordha Atri Baba Hatakeswar Shravan Monday Sankranti Kaudias holy water to offer

ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 17, 2026 at 10:32 AM IST
80th independence day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ

August 15, 2026 at 7:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.