ETV Bharat / Videos

ଗଜମୁଆଁରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଧୂମଧାମରେ ପରମ୍ପରା ପାଳିଲେ ଗଜପତିବାସୀ - GAJAPATI PARALA MAHARAJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମନ ମୋହିଲା ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ତିଆରି ନିଆରା ଗଜମୁଆଁ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 3:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ରମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମ୍‌ରେ ସାରା ସହରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି କଟିକିଆ ସାହିର ଗଜମୁଆଁର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ସଜ୍ଜିତ ମୁଆଁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି । 
 

ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜମୁଆଁ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ରୋଚକ ମଧ୍ୟ । ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସାହିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ସହରର କଟିକିଆ ସାହିର ଗଜମୁହାଁ ସବୁବର୍ଷ ପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । 

ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି:
ଗଜମୁଆଁ ଲିଆ ଓ ଗୁଡର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ମୁଆଁକୁ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା । 


ଗଜମୁଆଁ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ:
ଏହି ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚୈତ୍ରମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁହାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି । 

For All Latest Updates

TAGGED:

ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗ ପରମ୍ପରା
GAJAMUAN BHOGA GAJAPATI
PARALAKHEMUNDI GAJAMUAN
GAJAMUAN RITUAL PARALAKHEMUNDI
GAJAPATI PARALA MAHARAJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.