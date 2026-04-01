ଗଜମୁଆଁରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି, ଧୂମଧାମରେ ପରମ୍ପରା ପାଳିଲେ ଗଜପତିବାସୀ - GAJAPATI PARALA MAHARAJA
Published : April 1, 2026 at 3:19 PM IST
ଗଜପତି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ରମାସ ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମ୍ରେ ସାରା ସହରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି କଟିକିଆ ସାହିର ଗଜମୁଆଁର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ସଜ୍ଜିତ ମୁଆଁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସଭିଏଁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି ।
ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଗଜମୁଆଁ ପରମ୍ପରା ଯେତିକି ପୁରୁଣା ସେତିକି ରୋଚକ ମଧ୍ୟ । ସହରର ଅଧିକାଂଶ ସାହିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ସହରର କଟିକିଆ ସାହିର ଗଜମୁହାଁ ସବୁବର୍ଷ ପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁଆଁ ଭୋଗର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ।
ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି:
ଗଜମୁଆଁ ଲିଆ ଓ ଗୁଡର ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇ ସାହିର ଯୁବକମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ମୁଆଁକୁ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା ।
ଗଜମୁଆଁ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ:
ଏହି ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚୈତ୍ରମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଗଜମୁହାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ।
