ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - UNIQUE PUJA NIMAPADA POLICE STATION
Published : April 6, 2026 at 12:49 PM IST
ନିମାପଡା: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଥାନା ପଡ଼ିଆ । ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ନବବଧୂ ସଦୃଶ୍ୟ ସଜେଇ ହେଲା ନିମାପଡା ଥାନା । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଓ ଗୋଧନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଏହି ଅବସରରେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଥାନା ପଡ଼ିଆରେ ଭବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଥାନା ଆଇଆଇସି ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏସ୍ଡିପିଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସଚିନ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଭୋଗ-ପଣା ଖାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଥାନପତି ଠାକୁର ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଏବଂ ରାସବାଡ଼ି ମଠର ମଦନମୋହନ ଦେବଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା। ଦୁଇ ଠାକୁର ଦୁଇଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବାହାରି ଗୋପୀନାଥପାଟଣା, ବଡ଼ବଜାର, ପତିତପାବନ ପାଟଣା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଏବଂ ଜଇନାବାଦ ଆଦି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଓ ପଣା ଅର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜଇନାବାଦ ଗ୍ରାମ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁର ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯମୁନା ଗାଧୁଆ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଇନାବାଦଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗୋଧନବାହୁଡ଼ା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ବାଜା, ବାଣ, ଭେରି ଓ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିଲେ। ଗୋଧନବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିମାପଡ଼ାର ଭାତୃଭାବ ଓ ସାମୂହିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଥାନା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱୟ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଗଢ଼ିତୋଳିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
