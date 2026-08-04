କୁଲା ଓ 3Dରେ କଳାକୃତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଦୁଇ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ - ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ ଉପହାର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 4:42 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମହାମହିମଙ୍କୁ ଉପହାର ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଭାଟପଡା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଭାନୁଶଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ।
ସୁନିଲ ଆଠରୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ତ୍ରି-ଡି ମିନିଏଚର୍ କଳାକୃତି କରି ଆଣିଥିଲେ । ଯାହାକୁ କେବଳ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ । ଏହି କଳାକୃତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁନିଲ ।
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଭାନୁଶଙ୍କର ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୁଲା (ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ)ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରାଧ୍ୟଦେବୀ ମା’ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ । ଭାନୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମେଟାଲିକ୍ କଲର ଦିଆଯିବା ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଫେବରିକ୍ କଲର ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାନୁଶଙ୍କର । ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ କଳାକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଅଟକି ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ମହାମହିମଙ୍କୁ ଉପହାର ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଭାଟପଡା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନିଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଭାନୁଶଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ।
ସୁନିଲ ଆଠରୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ତ୍ରି-ଡି ମିନିଏଚର୍ କଳାକୃତି କରି ଆଣିଥିଲେ । ଯାହାକୁ କେବଳ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଥିଲେ । ଏହି କଳାକୃତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁନିଲ ।
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଭାନୁଶଙ୍କର ନିଜର କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କୁଲା (ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ)ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରାଧ୍ୟଦେବୀ ମା’ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ । ଭାନୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ମେଟାଲିକ୍ କଲର ଦିଆଯିବା ପରେ ପରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଫେବରିକ୍ କଲର ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାନୁଶଙ୍କର । ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ କଳାକାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଅଟକି ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରେଶମ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ: କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର